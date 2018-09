DEL - Bremerhaven überrascht Mannheim

Titelanwärter Adler Mannheim musste am 6. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL ) eine Niederlage hinnehmen. Bei den bisher wenig überzeugenden Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlag Mannheim am Sonntag (30.09.2018) mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung.

Verteidiger Joonas Lehtivuori brachte die Mannheimer in fremder Halle in der 31. Minute in Führung. Alex Friesen glich nur drei Minuten später für Bremerhaven aus. Brock Hooton sorgte in der 61. Minute für die Entscheidung.

Hager sorgt für Münchener Sieg

Meister EHC München gelang gegen die Kölner Haie ein Sieg nach Verlängerung. Der Titelverteidiger entschied das Heimspiel mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) für sich. Mads Christensen brachte die Münchner zwei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen die Krefeld Pinguine in der 25. Minute in Führung. Die Gäste schlugen durch Colby Genoway im dritten Drittel (50.) zurück. In der Overtime sorgte Olympia-Silbermedaillengewinner Patrick Hager für die Entscheidung.

Am Mittwoch treffen die Domstädter im Rahmen der Global Series Challenge in ihrer Arena auf das NHL -Team Edmonton Oilers um den deutschen Nationalspieler Leon Draisaitl.

Krefeld dreht Drei-Tore-Rückstand

Krefeld behielt gegen die Grizzlys Wolfsburg die Oberhand. Die Gastgeber setzten sich gegen das Team von Cheftrainer Pekka Tirkkonen mit 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) durch. Nach einem Drei-Tore-Rückstand drehten die Krefelder auf und holten sich noch den Sieg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 30.09.2018, ab 22.50 Uhr