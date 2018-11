DEL, 23. Spieltag

DEL - Haie feiern klaren Sieg, Topteams verlieren

Die Eisbären Berlin haben nach drei Siegen wieder eine Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hinnehmen müssen. Am Freitagabend verloren sie in der Arena am Ostbahnhof gegen die Kölner Haie mit 0:4 (0:3, 0:0, 0:1).