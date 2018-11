DEL, 22. Spieltag

DEG verliert Anschluss, Augsburg klettert auf Platz drei

Die Düsseldorfer EG hat beim Jubiläumsspiel von Patrick Köppchen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins verloren. In seinem 1000. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse unterlag Köppchen mit den Rheinländern in Bremerhaven mit 3:4 (1:3, 1:0, 1:1).