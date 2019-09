Meister Adler Mannheim hat sich nach dem bislang verpatzten Start formverbessert gezeigt. Gegen die Eisbären Berlin gelang der Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit dem 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) der erste Heimsieg in dieser Saison. Benjamin Smith (9.), Borna Rendulic (10.), Matthias Plachta (21.) und Jan-Mikäel Järvinen (38.) schossen den Titelverteidiger mit neun Punkten vorerst auf Platz drei. Berlin kommt mit fünf Zählern noch nicht in Schwung.

München baut Siegesserie aus

Der EHC Red Bull München hat derweil seinen perfekten Start in der Deutschen Eishockey Liga DEL weiter ausgebaut. Der 7:4 (1:1, 3:3, 3:0)-Erfolg in einer turbulenter Begegnung am Donnerstag beim ERC Ingolstadt bedeutete für den Vizemeister den fünften Erfolg im fünften Spiel und mit 15 Punkten die souveräne Tabellenführung. Ingolstadt bleibt mit drei Zählern im Tabellenkeller.

Nationalspieler Yasin Ehliz sorgte nur neun Sekunden nach Beginn des dritten Drittels mit seinem zweiten Tor des Tages zum 5:4 für die erste Gästeführung. Zuvor konnten die Münchner einen 1:3- und 2:4-Rückstand egalisieren. Chris Bourque (15. Minute/48.) traf ebenfalls doppelt für den Spitzenreiter.