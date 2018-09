DEL - Düsseldorfer EG gewinnt auch das fünfte Spiel

Der achtmalige Meister gewann auch sein fünftes Saisonspiel bei den Augsburger Panthern mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und behauptete als einziges ungeschlagenes Team mit 13 Punkten die Tabellenführung. "Wir haben hinten dicht gemacht und vorne unsere Chancen genutzt" , sagte Siegtorschütze Alexander Barta, der in der dritten Minute der Overtime traf: "Deshalb ist es am Ende okay, dass wir mit zwei Punkten nach Hause gehen."

Mannheim erster Verfolger

Mitfavorit Adler Mannheim bleibt nach dem 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg erster Verfolger, die punktgleichen Kurpfälzer trennt nur ein Tor vom ersten Platz. Der ERC Ingolstadt liegt nach dem 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings auf dem dritten Platz. Titelverteidiger Red Bull München patzte in eigener Halle gegen die Krefeld Pinguine mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Drei Tage nach dem Rauswurf von Trainer Kevin Gaudet fertigten die Nürnberg Ice Tigers mit Sportdirektor Martin Jiranek an der Bande die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 6:2 (3:0, 2:1, 1:2) ab. Vizemeister Eisbären Berlin feierte beim 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) gegen die Iserlohn Roosters den dritten Sieg in Folge. Die Kölner Haie leisteten sich beim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) gegen die Straubing Tigers bereits ihre dritte Heimniederlage.

Gogulla mit Tor und Assist

Die DEG geriet durch Jaroslav Hafenrichter (25.) in Rückstand. Der Ex-Kölner Philip Gogulla glich aus (32.) und bereitete in der Verlängerung Bartas Siegtor vor. Mannheim führte nach Toren von Luke Adam (5.) und Chad Kolarik (14.) früh mit 2:0, doch Christoph Höhenleitner (15.) und Marcel Ohmann (19.) glichen noch vor der ersten Drittelpause aus.

Nach dem 2:3 durch Höhenleitner (25.) drehten Matthias Plachta (37.), Andrew Desjardins (47.), Benjamin Smith (59.) und erneut Kolarik (60.) das Spiel. München, dreimal in Folge deutscher Meister, reichte das Tor von Mark Voakes (26.) nicht zum Sieg. Jordan Caron (22.) und Chad Costello (41.) besiegelten die zweite Niederlage in Folge nach dem 3:8 am vergangenen Sonntag in Iserlohn.