Das Team von Trainer Pavel Gross gewann am Sonntag (14.10.2018) mit 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) bei den Haien und hält damit die Konkurrenz in Schach. Der ERC Ingolstadt bleibt durch ein 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) bei DEL-Rekordchampion Eisbären Berlin, der zuvor dreimal in Folge in der Liga gewonnen hatte, aber bis auf zwei Zähler an den Mannheimern dran.

Kölner Führung hält nicht lang

Vor 10.854 Zuschauern in Köln waren die Gastgeber durch ihren Kapitän Moritz Müller (14.) und Jason Akeson (18.) im ersten Drittel erfolgreich. Chad Kolarik (28.), David Wolf (31.) und Markus Eisenschmid (34.) drehten dann im zweiten Abschnitt die Partie, die Andrew Desjardins (60.) endgültig entschied.

In Berlin schoss David Elsner (12.) vor 13.216 Besuchern die Gäste in Front. Brett Olson (36.) erhöhte im zweiten Durchgang für den ERC, ehe Danny Richmond (38.) für die Eisbären verkürzen konnte. Sekunden vor der Schlusssirene machte dann aber Jerry D'Amigo (60.) den vierten Auswärtssieg in dieser Saison für die Bayern perfekt.

Thema in: Sport am Morgen, Deutschlandfunk, 15.10.18, 07.56 Uhr