Eishockey, 31. DEL-Spieltag

DEL - Schlusslicht Schwenningen überrascht Mannheim

Meister Adler Mannheim hat am Weihnachtsspieltag überraschend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gepatzt. Beim Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings unterlag der Titelverteidiger am Donnerstag (26.12.2019) mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).