Die Adler Mannheim haben am Montag (30.12.2019) das Duell der Traditionsclubs in der DEL bei den Kölner Haien gewonnen. Der deutsche Meister entschied in einem hochspannenden Klassiker das letzte Spiel des Jahres mit 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen für sich und steht mit 63 Punkten weiter auf Rang drei.

Die Adler egalisierten dabei in der regulären Spielzeit erst einen 1:4-Rückstand und feierten dank des einzigen verwandelten Penalties von Andrew Desjardins den Auswärtssieg.

München geht mit 13 Punkten Vorsprung ins neue Jahr

München gewann das sechste Spiel in Folge. Gegen Ex-Champion Krefeld Pinguine setzte sich der Spitzenreiter mit 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) durch und baute seinen Vorsprung auf 13 Punkte auf den erneut gestrauchelten Tabellenzweiten Straubing Tigers (2:3 nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings) aus. Sechs unterschiedliche Torschützen sorgten für den 26. Saisonerfolg von Red Bull München.

Richtungsweisender Erfolg für die Nürnberg Ice Tigers

Die Eisbären Berlin (3:2 gegen die Augsburger Panther) als Tabellenvierter, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (4:3 gegen den ERC Ingolstadt) und die Düsseldorfer EG (5:2 gegen die Grizzlys Wolfsburg) haben mit Siegen gegen direkte Playoff-Konkurrenten ihre Ambitionen für die K.o.-Runde unterstrichen.

Die Nürnberg Ice Tigers profitierten von der Augsburger Niederlage und verdrängten trotz einer 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die Iserlohn Roosters den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten von Platz zehn, der noch zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt.