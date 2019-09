Am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann der Vizemeister am Freitag (20.09.19) beim Meister 7:2 (1:1, 3:0, 3:1), es war abgesehen von Play-off-Partien der zehnte Auswärtssieg in Mannheim nacheinander.

Die bislang letzte Hauptrundenniederlage haben die Münchner dort am 10. Oktober 2014 kassiert. "Wir sind gut ins Spiel gekommen, wir haben unsere Chancen gekriegt und eiskalt genutzt. Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch", sagte Stürmer Maximilian Daubner.

Finalserie der letzten Saison ging an Mannheim

München, das die Finalserie der abgelaufenen Saison Ende April durch eine Pleite in Mannheim 1:4 verloren hatte, stellte beim Wiedersehen im Mitteldrittel die Weichen auf Sieg. Trevor Parkes (23.), Keith Aulie (25.) und Daubner (31.) sorgten für eine 4:1-Führung. Die Adler kamen durch Tommi Huhtala (43.) zum Anschlusstreffer und nahmen in der Schlussphase Schlussmann Johan Gustafsson aus dem Kasten, der Plan ging nicht auf.

Konrad Abeltshauser (59.) traf ins leere Tor, danach ging bei Mannheim nichts mehr. Nach dem dritten Saisontor durch Youngster John-Jason Peterka (59.) sorgte Christopher Bourque (60.) für den Schlusspunkt. Durch den dritten Sieg im dritten Saisonspiel setzten sich die Münchner mit neun Punkten an die Tabellenspitze.

Köln verliert in der Overtime

Die als Titelmitfavorit gehandelten Haie unterlagen in der Overtime den Eisbären Berlin mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1). Ihre ersten Saisonsiege feierten die Schwenninger Wild Wings mit einem 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) in Iserlohn und die Düsseldorfer EG mit einem 4:3 (2:1, 1:2, 0:0) im Penaltyschießen in Augsburg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 20.09.19, 22.50 Uhr