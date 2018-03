Am Ende war es klar und deutlich. Mit 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) unterlagen die Kölner Haie am Sonntag (25.03.2018) vor eigenem Publikum gegen Ice Tigers aus Nürnberg. Für die Haie um Verteidiger-Star Christian Ehrhoff war es in der Best-of-Seven-Serie die entscheidende vierte Niederlage.

"Unglaublichen Charakter bewiesen"

Patrick Köppchen (12.), Yasin Ehliz (25.), Dane Fox (37.), John Mitchell (38.) und Leo Pföderl (59.) erzielten die Treffer für überlegene Nürnberger. Für die Haie traf nur Sebastian Uvira (27.).

"Besonders im zweiten Drittel haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt", sagte Nürnbergs Yasin Ehliz. "Es war keine einfache Serie, aber wir haben einen unglaublichen Charakter bewiesen und freuen uns auf die nächste Runde."