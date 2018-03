München gewann bei Außenseiter Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) und liegt damit nach dem vierten Spiel in der best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Erst im letzten Drittel gelang es München, seine Überlegenheit gegen die mutig aufspielenden Pinguins zu demonstrieren.

" Wir haben einen guten Schritt gemacht heute, aber wir brauchen noch einen Sieg ", sagte Kapitän Michael Wolf und: " Dem Gegner ist zwar im letzten Drittel die Luft ausgegangen, doch Bremerhaven macht es uns immer sehr schwer. " Nach dem Treffer von Christoph Körner lagen Gastgeber bereits nach zwei Minuten in Führung, ehe Brooks Macek (23., 26.) mit seinem Doppelpack den Spielstand für München drehte. Jan Urbas (32.) traf zum Ausgleich. Mads Christensen (42.) und Kapitän Michael Wolf (44.) erhöhten für die Gäste.

Berlin macht Erfolg in der Schlussminute klar

Die Eisbären gewannen bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) und führen damit nun in der im Modus Best-of-Seven ausgetragenen Viertelfinalserie ebenfalls mit 3:1. Rihards Bukarts, André Rankel und Louis-Marc Aubry sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Berliner den Sprung unter die letzten Vier bereits am Freitag in eigener Halle perfekt machen können. Schon nach drei Minuten gingen die Berliner durch Bukarts in Führung.

Danach dominierten allerdings die Gastgeber. Eisbären-Keeper Petri Vehanen konnte einige gefährliche Chancen entschärfen, beim verdienten Ausgleichstreffer, den Christoph Höhenleitner im Powerplay erzielte, war der Finne aber machtlos. Nach der ersten Pause fanden die Gäste besser ins Spiel. Rankel besorgte die erneute Führung, danach verpassten es die Berliner aber, ihren Vorsprung auszubauen, weil auch Wolfsburgs Torhüter Gerald Kuhn glänzend hielt. So mussten die Eisbären lange um den Erfolg bangen, den Aubry mit einem Empty-Net-Goal erst in der Schlussminute sicherstellte.