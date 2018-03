Play-off-Viertelfinale in der DEL

DEL - Böse Überraschung für den EHC München

In der Viertelfinal-Serie "best of seven" haben die Kölner Haie den ersten Sieg eingefahren. Bei den favorisierten Nürnberg Ice Tigers gewannen die Rheinländer mit 4:1 (2:1, 1:0, 0:0). Einen überraschenden Dämpfer kassierte hingegen der Titelverteidger aus München.