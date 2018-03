Die Gäste aus Franken gewannen in Köln 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Beim Stand von 2:2 geht es am Freitag (23.03.2018) in Nürnberg weiter.

Pföderl als Matchwinner

Dane Fox (2.) und Brandon Segal (17.) trafen für die Gäste, Philip Gogulla (12.) und Ryan Jones (40.) glichen zweimal für Köln aus, ehe Olympiasilbermedaillengewinner Leonhard Pföderl (53.) wie schon im ersten Duell in Köln (3:2 nach Verlängerung) das Siegtor erzielte.