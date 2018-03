Martin Jiranek ist bei den Nürnberg Ice Tigers eine Ikone. Insgesamt zwölf Jahre spielte er für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga. Er hält alle Rekorde: Er hat die meisten Einsätze (493), die meisten Tore (178) und die meisten Assists (252) auf dem Konto. Seine Rückennummer 12 wird in Nürnberg nicht mehr vergeben.

Zweimal Vizemeister

Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek

Zum Titel mit den Franken reichte es allerdings nie. 1999 und 2007 holte der Deutsch-Kanadier mit Nürnberg die Vize-Meisterschaft - die bis heute größten "Erfolge" für das DEL -Gründungsmitglied. Seit Sommer 2013 ist er Sportdirektor bei den Ice Tigers. Die von ihm zusammengestellten Teams erreichten zuletzt zweimal in Folge das Halbfinale.

Vielleicht wünscht sich in Nürnberg niemand so sehr den ersten Meistertitel wie Martin Jiranek. "Ich bin nicht so wichtig" , sagt er: "Es geht allein um den Klub. Die Mannschaft, der Trainer, die Mitarbeiter, Fans und Sponsoren - wir wollen gemeinsam Erfolg haben. Der Titel wäre eine tolle Belohnung. Die Saison ist lang, und alle arbeiten sehr hart" , erklärt der 48-Jährige.

Im Viertelfinale gegen Köln

Im Play-off-Viertelfinale müssen die Ice Tigers gegen die Kölner Haie ran. Los geht es am Mittwoch (14.03.2018). Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig, ein entscheidendes siebtes Spiel würde in Nürnberg stattfinden.

Die Ice Tigers gehen als Favorit in die Serie. In der Hauptrunde wurden sie knapp hinter München und Berlin Dritter und knackten die 100-Punkte-Marke. Prunkstück des Teams ist die Abwehr. Nur 126 Gegentore sind Liga-Spitze. Niklas Treutle ist der Toptorwart der Liga. Nur 1,89 Gegentreffer bekommt er im Schnitt, er hat eine Fangquote von 94,36 Prozent.

Andere Regeln

Vor der Saison hatte Jiranek die Ice Tigers prominent verstärkt. Neben Treutle kam Patrick Köppchen, der mit Hannover und Ingolstadt schon zwei Meisterschaften feiern konnte. Die beiden NHL -Veteranen John Mitchell und Tom Gilbert brachten jede Menge Erfahrung mit, Taylor Aronson wurde schnell zu einem der besten Verteidiger in der Liga.