EHC Red Bull München - Adler Mannheim

Die Ausgangsbasis:

Dass München die Hauptrunde mit sechs Zählern Vorsprung vor Berlin abschloss, zeigt die Dominanz der Bayern nicht so sehr wie ihre Torquote: 183 Treffer, Torverhältnis +55. Mit Frank Mauer bester Schütze der Liga in den eigenen Reihen. München setzt seit 2016 die Maßstäbe im deutschen Eishockey (Meister 2016 und 2017). Im Duell mit Mannheim stehen sich 13 Nationalspieler gegenüber, die bei den Olympischen Winterspielen sensationell Silber gewonnen hatten.

Mit sieben deutschen Meisterschaften und etlichen anderen Titeln ist Mannheim die Nr. 1 in der ewigen DEL-Tabelle. Doch seit dem jüngsten Triumph 2015 werden in der Kurpfalz wieder kleinere Brötchen gebacken: In der Vorsaison war im Viertelfinale Feierabend, in der Hauptrunde dieses Jahr stand am Ende Rang fünf. Mit 39 Punkten war der Abstand zu München riesig.

Die Stärken:

Große Offensiv-Kraft, effiziente Defensive – bei den Münchnern fährt enorm viel Qualität auf den Kufen. Allerdings sind die Bayern nicht unbezwingbar: Ein Drittel aller Hautprunden-Partien ging verloren.

Die Adler sind gegen Ende der Hauptrunde immer besser in Fahrt gekommen, bewiesen so eine steigende Performance-Kurve in der zweiten Saisonhälfte, seit Ende Januar wurden nur noch Siege eingefahren. Allerdings haben die Adler das schlechteste Torverhältnis aller Play-off-Teams (+2).

Die Bilanz 17/18:

In den vier Partien der Hauptrunde hatten die Münchner viermal die Nase vorn, die bislang letzte Niederlage dieser Spielzeit erlitten die Adler zuhause gegen die Bayern.

Die Stimmen:

"Gegen die Adler zu spielen, ist immer etwas Besonderes für mich. Ich habe dort einen Großteil meines Lebens verbracht und schon im Nachwuchs dort gespielt" , sagte Frank Mauer über seinen Ex-Verein. Sein Kapitän Michael Wolf allerdings warnte: "Wir haben sie in den vergangenen Partien geschlagen; aber in den Play-offs fängt es wieder bei null an."

"Ich schaue nicht in den Rückspiegel, nur nach vorne durch die Windschutzscheibe. So fährt es sich deutlich einfacher" , witzelte Mannheims Chefcoach Bill Stewart mit Blick auf die vier Niederlagen in der aktuellen Saison. Ansonsten sollen, so sein Plan, die Adler "dieselben Tugenden mitbringen, die uns auch gegen Ingolstadt stark gemacht haben. Das heißt diszipliniert auftreten und viel skaten."

Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers

Patrick Reimer (17, Thomas Sabo Ice Tigers ) mit Torschuss gg Jens Baxmann (29, Eisbären Berlin, Eisbaeren Berlin)

Die Ausgangsbasis:

Mit Nürnberg und Berlin stehen sich die beiden Teams im Halbfinale gegenüber, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei in der Tabelle geliefert haben – die Eisbären hatten mit 101 Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto als Nürnberg und damit minimal die Nase vorn.

Nürnberg war noch nie Champion in Deutschland - anders als Berlin, das bereits sieben Meisterschaften in der Bundesrepublik und zuvor 15 nationale DDR-Titel einheimsen konnte.

Die Stärken:

Die Eisbären stellen hinter München die zweitbeste Offensive. Außerdem lassen sich die Berliner von den gegnerischen Fans kaum einschüchtern: In der Auswärtstabelle rangieren sie nur knapp hinter München auf Rang zwei.

Die Ice Tigers sind besonders zuhause eine Macht: Die Franken sind die Besten in der Heimtabelle der abgelaufenen Hauptrunde. Und ebenfalls auf Rang eins ist das Team aus Nürnberg in der Liste mit den Gegentreffern. Die Ice Tigers kassierten sogar weniger Tore als Spitzenreiter München.

Die Bilanz 17/18:

Im direkten Vergleich setzten sich in vier Partien viermal die Franken durch – aber jeweils richtig knapp: 2:4 und 2:3 nach Verlängerung hieß es in Berlin, in Nürnberg siegten die Gastgeber zweimal mit 2:1 im Penaltyschießen.

Die Stimmen:

Eisbären-Kapitän André Rankel blickt mit Spannung auf die Partien: "Alle Spiele, die wir in dieser Saison gegen sie gespielt haben, waren sehr eng. Von daher erwarte ich auch eine sehr enge Serie."

"Besonders in den großen Hallen gefällt es uns in diesem Jahr" , sagte Nürnbergs Yasin Ehliz nach dem Erfolg gegen Köln und vor dem Halbfinale gegen Berlin, "aber Berlin wird ein hartes Stück Arbeit."

jo | Stand: 29.03.2018, 08:46