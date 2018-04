Der Titelverteidiger drehte das Spiel bei den Adlern Mannheim und siegte letztendlich deutlich mit 6:3 (0:2, 4:0, 2:1). In der "Best of seven"-Serie führt München mit 3:1. Um doch noch ins Finale einzuziehen, müsste Mannheim nun drei Siege in Serie gewinnen. Spiel fünf findet am Freitag (04.04.2018) in München statt.

Spieldauerdisziplinarstrafe bringt Wende im Spiel

Brent Raedeke (8.) und Patrick Mullen (16.) brachten die Adler zunächst mit 2:0 in Führung. Münchens Markus Lauridsen (24.) gelang in einem spektakulären zweiten Drittel der Anschlusstreffer für München. Bei dieser Aktion handelte sich Mannheims Nationalspieler Matthias Plachta wegen Stockschlags eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein.