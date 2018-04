DEL - Eisbären Berlin im Finale

Die Eisbären Berlin stehen fünf Jahre nach ihrem letzten Titelgewinn wieder in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) setzte sich am Sonntag (08.04.2018) im sechsten Spiel auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) durch und gewann die packende Halbfinalserie mit 4:2.

"Was ich gesehen habe, war Werbung für das Eishockey" , sagte Eisbären-Coach Uwe Krupp. "Es ist wichtig, dass wir das siebte Spiel nicht spielen müssen. So können wir regenerieren." Nürnbergs Torhüter Niklas Treutle sagte nach dem Ausscheiden, sein Team habe auch Chancen gehabt, aber "die Eisbären waren wieder die Glücklicheren. Wir wollten ins Finale. Es ist im Moment einfach nur traurig."

Siegtreffer durch Olver

Den Siegtreffer markierte Mark Olver 3:32 Minuten vor dem Ende des Schlussdrittels (57.). Nürnberg war in ausverkaufter Halle vor 7672 Zuschauern durch die Nationalspieler Yasin Ehliz (7.) und Leo Pföderl (35.) zweimal in Führung gegangen, die Berliner glichen jeweils postwendend durch Frank Hördler (9.) und Jamison McQueen (38.) aus.