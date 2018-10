DEL - Meister München müht sich zum Erfolg

Die Bayern kamen gegen das Ligaschlusslicht Schwenninger Wild Wings am Donnerstag (18.10.18) zu einem mühevollen 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)-Heimerfolg. München ist mit 21 Punkten nun Vierter hinter den Adlern Mannheim (24), dem ERC Ingolstadt (22) und der Düsseldorfer EG (21), die allesamt ein Spiel weniger absolviert haben.

Treffer der Eder-Brüder

Andreas Eder (23.), sein Bruder Tobias Eder (38.), Maximilian Kastner (42.) und Daryl Boyle (58.) bewahrten den Titelverteidiger vor einem weiteren Rückschlag. Anthony Rech (16./37.) traf zweimal für Schwenningen, das bis zum Schlussdrittel mithielt.

Die Münchner müssen derzeit den Ausfall einiger Leistungsträger kompensieren, Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen und Neuzugang Trevor Parkes fehlen lange verletzt.

Zuletzt klare Niederlagen

Ohne das Trio leistete sich der Meister in den vergangenen Tagen klare Niederlagen in der DEL bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven (2:6) und in der Champions Hockey League bei den Malmö Redhawks (1:6). Positiv stach allerdings das 5:4 nach Verlängerung gegen Düsseldorf am vergangenen Sonntag heraus.