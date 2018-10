DEL - Meister München in der Krise

Für Yannic Seidenberg ist die Partie seines EHC München gegen die Schwenninger Wild Wings am Donnerstag (18.10.2018) eine ganz besondere. Denn der 34-Jährige steht vor seinem 900. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) - und das ausgerechnet gegen seinen Heimatklub. "Das Wichtige ist, dass wir die drei Punkte einfahren. Da ist mein 900. Spiel eigentlich nebensächlich" , sagt er. Das hört sich nicht wirklich nach Feierlaune an.

Denn Seidenberg und die Münchner haben andere Sorgen. Vor dem Spiel gegen den Tabellen-Letzten ist die Lage angespannt. Meister München liegt vor dem zwölften Spieltag nur auf dem siebten Tabellenplatz - eine ungewohnte Situation für den dreimaligen Champions und DEL-Krösus.

Teils deftige Niederlagen

Schon vier Niederlagen hat das erfolgsverwöhnte Team von Trainer Don Jackson kassiert, und die fielen teils deftig aus. So verlor der EHC in Iserlohn mit 3:8, in Bremerhaven setzte es ein 2:6. Drei ihrer sieben Siege fuhren die Münchner erst nach Verlängerung ein. Das beschert dem Team sogar ein negatives Torverhältnis. Schon 34 Gegentreffer gab es, nur drei Teams haben mehr Treffer hinnehmen müssen. Da darf man selbst als Titelverteidiger gegen das Schlusslicht aus Schwenningen nicht unbedingt von einem lockeren Pflichtsieg ausgehen.

Große Verletzungssorgen

Fakt ist, dass die Münchner große Verletzungssorgen haben. In Mads Christensen, Michael Wolf und Trevor Parkes fallen im Sturm gleich drei Leistungsträger verletzt aus. Hinzu kommt, dass man den Weggang dreier Stars vor der Saison offenbar nicht kompensieren konnte.

Dominik Kahun wechselte zu den Chicago Blackhawks in die NHL , Brooks Macek schloss sich den Vegas Golden Knights an, und Keith Aucoin beendete seine Karriere. Das Trio gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Topscorern der Liga und war maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt. Vor allem der Weggang des "Scorer-Königs" Aucoin (elf Tore, 52 Assists) wiegt schwer.

Neuzugänge noch harmlos, enger Spielplan

Die Nachfolger, unter anderem Mark Voakes (Grizzlys Wolfsburg), Trevor Parkes (Augsburger Panther) oder John Mitchell (Nürnberg Ice Tigers) konnten daran noch nicht anknüpfen. Mitchell ist der erste Münchner, der auf der DEL-Scorerliste auftaucht - auf Platz 27 mit zwei Toren und acht Assists.

Der enge Spielplan verträgt sich so gar nicht mit den Verletzungssorgen und der aktuellen Formkrise. Das Spiel gegen Schwenningen ist im Oktober schon das achte für die Münchner. Denn die treten nebenbei auch noch in der Champions Hockey League an. Dort konnte sich der EHC zwar als einziger deutscher Klub für das Achtelfinale qualifizieren, doch auch dort gab es Rückschläge. So setzte es erst am vergangenen Dienstag eine 1:6-Klatsche in Malmö. Jackson hatte dabei allerdings einige Youngster auflaufen lassen.

Ausreden nicht erwünscht

Ausreden will der ambitionierte Trainer nicht gelten lassen. "Die Spieler haben uns gefehlt. Aber der Kader ist eigentlich groß genug, um das zu kompensieren" , sagt er zur seinen Personalsorgen. Und zum kräftezehrenden Programm sagt er nur: "Viele Spieler kennen das aus Nordamerika, da sieht der Spielplan eigentlich fast immer so aus."

Die Spieler sind durchaus selbstkritisch. In Malmö glichen die Münchner im Mittelabschnitt zum 1:1 aus, konnten dann aber trotz einiger Chancen nicht in Führung gehen. "Daran müssen wir arbeiten. Wir wollen uns auch gegen Schwenningen wieder viele Chancen erarbeiten, müssen diese aber besser nutzen. Wir sind bereit für ein hartes Spiel. Denn wir wissen: Es gibt keine leichten Gegner in der DEL" , sagt Mark Voakes. Und Frank Mauer kündigt an: "Wir wollen sie von Beginn an hinten einschnüren und den Ton angeben. Wir gehen fokussiert und hochmotiviert in die Partie. Wir wollen wieder das Spiel zeigen, das uns ausmacht."

Zeit genug bleibt

Zeit genug, um zurück in die Spur zu kommen, hat der EHC. Nichtmals ein Viertel der Hauptrunde ist gespielt. Und Anfang November verabschiedet sich die DEL wegen des Deutschlands Cups in eine Spielpause. Ein Sieg gegen Schwenningen wäre für die Münchner ein erster Schritt. Und dann kann sich bestimmt auch Yannic Seidenberg über sein 900. DEL-Spiel freuen.

sid/dpa/red | Stand: 18.10.2018, 11:27