Die Haie stellten den bisherigen Cheftrainer Mike Stewart am Sonntagabend frei. Krupp trägt von sofort an die sportliche Verantwortung. Der 54-Jährige wird somit am Dienstag (25.02.2020) beim Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg sein Debüt als Chefcoach geben.

Krupp: "Etwas Besonderes für mich"