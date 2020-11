Was niemand ahnte: Die Zeit lief gegen die Eishockey-Klubs. Und was damals weder Tripcke oder Walter ahnten, geschweige denn als Gedankenspiel zulassen wollten: Eine Saison vor leeren Rängen verwandelte sich vom Schreckensszenario zum Hoffnungsschimmer. Was für eine Metamorphose.

Abschied von zarten Hoffnungen

Zu dieser Geschichte gehört auch der Kölner Verteidiger und Mannschaftskapitän Moritz Müller, der damals im August schon forderte, "dass es keine Tabus geben darf. Wenn es sein muss, dann eben auch ohne Zuschauer." Damals wurde Müller bestenfalls belächelt. Die Pläne waren andere. Die Hoffnungen erst recht.

Doch nun sind alle Konzeptpapiere und Gedankenspiele, die eben noch redlich und vernünftig schienen, nur noch Makulatur. Die Vereine stehen nackt im Wind, wie eine Kastanienallee im späten November. Mit dem feinen Unterschied, dass die DEL-Klubs sich am Ende doch noch bewegt haben. Auch in Iserlohn, auch in Ingolstadt, auch in Augsburg und längst auch in Köln.

Auf in die Notstandssaison

Alle wollen nun dabei sein, in einer Saison, die eben noch undenkbar, unrealisierbar erschien. Gernot Tripcke bemüht dazu das Bild, dass er auch schon im Spätsommer malte: "Man kann einen Eishockeyverein nicht einfach schließen wie ein Restaurant." Philipp Walter dagegen wirkt ehrlich erleichtert. "Punktlandung", sagt er. Aber er jubelt nicht, und Tripcke jubelt auch nicht. Denn es weiß ja keiner, ob diese Notstandssaison auch wirklich ins Ziel gebracht werden kann.