Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim (0:3)

Hauptrunden-Sieger Adler Mannheim wird seiner Favoritenrolle gegen die Nürnberg Ice Tigers bisher vollends gerecht. Mit 3:0 liegen die Kurpfälzer vorne, nur noch ein Sieg fehlt zum Einzug ins Halbfinale, den die Mannheimer schon in Spiel vier der "best-of-seven"-Serie am Freitag perfekt machen können. Und dennoch: Der Hauptrunden-Zehnte entpuppt sich als hartes Stück Arbeit. "Auch wenn es jetzt in der Serie 3:0 für uns steht, bekommst du in den Play-offs nichts geschenkt. Keine der Partien war einfach" , sagt Mannheims Ben Smith. "Jedes Spiel ist einfach unglaublich hart. Keine Mannschaft will der anderen etwas schenken" , erklärt auch Moritz Seidler.

Nürnberg ist in Spiel vier zum Siegen verdammt, Trainer Martin Jiranek verzweifelt aber schon ein wenig an der Mannheimer Übermacht. "Wir brauchen ein wenig mehr Scheibenglück. Mannheim lässt uns nicht viele Chancen, deswegen müssen wir unsere Powerplays besser nutzen. Wenn die Adler mal einen Fehler machen, steht der Torwart sehr gut. Mannheim ist nicht ohne Grund die Top-Mannschaft der Liga" , sagt er.

Eisbären Berlin – EHC München (1:2)

Für Meister EHC München sind die Eisbären Berlin der erwartet starke Gegner. Daheim hielt sich das Team jedoch bisher schadlos. In Berlin soll jetzt der erste Auswärtssieg her. Und die Münchner haben sich eingestellt auf den Gegner. Nach dem zähen Auftaktsieg nach Verlängerung und der Pleite in Berlin gab es zuletzt ein klares 4:1. "Das war bisher unser bestes Spiel in den Play-offs" , sagt Patrick Hager: "Aber wir geben uns nicht zufrieden. Schließlich wartet am Freitag schon die nächste Herausforderung."

Die Eisbären geben nach einer Fehleranalyse die Serie freilich nicht auf. "Es ist eine enge Serie. München hat einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben zu viele Strafzeiten genommen. Deswegen kommen wir dann auch in keinen Rhythmus hinein" , sagt Andre Rankel: "Wir wissen, dass wir besser Eishockey spielen können. Und das müssen wir im nächsten Spiel wieder aufs Eis bringen" , so der Routinier

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther (2:1)

Die Düsseldorfer EG geht mit Rückenwind in die Partie. Nach der klaren 1:7-Pleite zum Start hat das Team von Trainer Harold Kreis zwei Siege eingefahren und den Augsburger Panthern den Heimvorteil abgeluchst. Im wichtigen Spiel vier kann die DEG nun daheim die Weichen auf Sieg in der Serie stellen. "Gedächtnisschwund ist eine gute Eigenschaft in den Play-offs" , kommentiert DEG-Trainer Harold Kreis die Entwicklung. Es sei zum Glück "egal, ob es 6:1 oder 7:1 ausgeht".

Die Panther sind fest entschlossen, zurückzuschlagen. Die DEG ist allerdings der erklärte Angstgegner, alle vier Spiele in der Hauptrunde gingen verloren. Das Überraschungsteam steht beim Altmeister auf jeden Fall gehörig unter Druck. "Wir werden die Zeit nutzen und uns gut vorbereiten" , sagt Augsburgs Trainer Mike Stewart.

ERC Ingolstadt - Kölner Haie (2:1)

Die Kölner Haie haben in Spiel drei gegen den ERC Ingolstadt den dringend benötigten ersten Sieg eingefahren und in der Serie auf 1:2 verkürzt. Nun wollen sie in Bayern den Ausgleich schaffen und sich den zu Beginn verlorenen Heimvorteil zurückholen. "Wir haben eine lange Serie erwartet und dafür war der Sieg heute extrem wichtig. Wir wussten, dass man Ingolstadt nicht im Vorbeigehen besiegen kann" , sagt Haie-Headcoach Dan Lacroix. Wie eng die Serie ist, zeigen die Ergebnisse. Schon zweimal ging es in die Verlängerung.