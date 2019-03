In Nürnberg sahen die 7.111 Zuschauer einen hochspannenden Schlagabtausch. Die Gäste gingen, nachdem sie die ersten drei Duelle der Best-of-seven-Serie gewonnen hatten, durch Matthias Plachta (28.) und Mark Katic (35.) zweimal in Führung, Brandon Segal (32.) und Daniel Weiß (54.) gelang jeweils der Ausgleich.

Nach dem 3:2 durch Patrick Reimer (57.) sahen die Ice Tigers schon wie der Sieger aus, doch 28 Sekunden vor Schluss des letzten Drittels erzwang Andrew Desjardins die Verlängerung. Da war es dann aber erneut Reimer, der Nürnberg in der 66. Minute im Playoff-Rennen hielt

Mashinter lässt Ingolstadt jubeln

Der frühere Meister ERC Ingolstadt hat drei Matchbälle gegen die Kölner Haie: Nach dem 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung steht es in der Serie nun 3:1. Ingolstadt ging nach drei Minuten durch Tim Wohlgemuth in Führung, den Ausgleich durch Colby Genoway (33.) beantwortete Brett Olson zwei Minuten später mit dem 2:1. Knapp sechs Minuten vor dem Ende des dritten Drittels erzwang dann Alexander Oblinger mit seinem Treffer zum 2:2 die Verlängerung, in der schließlich Brandon Mashinter nach 3:26 Minuten für die Entscheidung sorgte.

Doppelschlag gegen die DEG

Alles offen ist wieder zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern. Die DEG kassierte in eigener Halle ein 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) und damit das 2:2. Düsseldorf geriet durch einen Doppelschlag der Augsburger mit 0:2 in Rückstand. Patrick McNeill (22.) und David Stieler (23.) trafen, Ryan McKiernan gelang lediglich der Anschlusstreffer (36.).