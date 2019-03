Der Tag der Matchbälle in der DEL

Eisbären Berlin - EHC München 2:3

Die Eisbären Berlin haben in Spiel fünf in beeindruckender Manier den Kopf aus der Schlinge gezogen. Mit einem klaren 3:0-Sieg beim Titelverteidiger in München konnten sie den Matchball des EHC abwehren und die "best-of-seven"-Serie auf 2:3 verkürzen. Jetzt hofft das Team wieder auf den großen Coup. "Wir dürfen kein Spiel mehr verlieren. Aber wir müssen nicht auf das große Bild schauen, sondern von Wechsel zu Wechsel und von Drittel zu Drittel. Dann ist alles möglich" , sagte Trainer Stéphane Richer.

Noch liegen die Eisbären in der Serie hinten, haben aber am Freitag (29.03.2019) in eigener Halle die Chance auf den Ausgleich. "Wir haben alles gegeben und verdient gewonnen. Nun müssen wir in Spiel sechs die gleiche Leistung bringen" , sagte der Coach. Vor allem setzt der Kanadier darauf, dass den Berlinern erneut ein erfolgreicher Start gelingt: "Es ist besonders gegen München wichtig, dass wir das erste Tor schießen. Sie müssen dann mehr Druck machen, und wir können auf Konter warten."

Die Münchner waren nicht nur wegen des Ergebnisses geschockt. Für Nationalspieler Konrad Abeltshauser ist die Saison vorzeitig beendet. Der 26-Jährige Abwehrspieler erlitt eine schwere Verletzung am rechten Knie. Er hatte sich im Zweikampf mit dem Berliner James Sheppard unglücklich verhakt, sein Gegenspieler stürzte auf ihn. Das Münchner Selbstbewusstsein hat trotz der höchsten Heimniederlage in den Play-offs seit vier Jahren nicht gelitten. "Wir wissen, was wir können" , sagte Yannic Seidenberg: "Dann gewinnen wir eben in Berlin."

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 2:3

Die Düsseldorfer EG ist in der Bredouille und gegen die Augsburger Panther zum Siegen verdammt. Mit 2:3 liegen die Rheinländer in der Serie hinten, jetzt müssen zwei Siege her. Bei der jüngsten Pleite in Bayern lag die DEG in der 59. Minute noch mit 3:2 vorne und verlor am Ende mit 3:4 nach Verlängerung. "Wir haben ein Spiel verloren, das wir nie verlieren dürfen ", sagte Kapitän Alexander Barta. Mit ganz viel Wut im Bauch geht der Altmeister jetzt Spiel sechs an.

"Wir haben jetzt das Momentum auf unserer Seite. Die Jungs glauben dran und haben hart gearbeitet" , sagte Augsburgs Trainer Mike Stewart, dessen Team auswärts alles klar machen kann. Falls nicht, geht es in Spiel sieben, wobei dann der Heimvorteil wieder zum Zug kommt.

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:2

Ingolstadt hat zuletzt beim 2:4 bei den Kölner Haien den notwendigen vierten Sieg verpasst. Jetzt kann der ERC vor heimischem Publikum den Sack zumachen. Die Haie, die in der Serie schon 0:2 und 1:3 zurücklagen und dennoch noch im Rennen sind, suchen ihrerseits ihre Chance. "Wir sind selbstbewusst und fahren genauso nach Ingolstadt wie zum letzten Spiel. Wir müssen genauso viel Druck aufs Tor bringen, auf Konter und Special Teams aufpassen und wenn wir das machen, haben wir eine gute Chance zu gewinnen" , blickte Haie-Kapitän Moritz Müller voraus. Trotz des vergebenen Matchballes bleiben die Ingolstädter selbstbewusst. "Freitag daheim" , meinte U20-Nationalspieler Tim Wohlgemuth, "sollte es kein Problem sein."

Entscheidung spätestens Sonntag

Die entscheidenden siebten Spiele würden am Sonntag angepfiffen werden. Köln, Augsburg und München hätten dann Heimrecht. Bisher stehen nur die Adler Mannheim im Halbfinale, die sich mit 4:1-Siegen gegen die Nürnberg Ice Tigers durchgesetzt haben.

