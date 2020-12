Audio: US-Sport - das Jahr, in dem der Sport politisch wurde

Sportschau. . 03:00 Min. . ARD. Von Katrin Brand.

Den 20. August 2020 wird der US-Sport so schnell nicht vergessen. Die Milwaukee Bucks traten ihr Spiel in den NBA-Playoffs nicht an, um ein Zeichen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu setzen. | audio