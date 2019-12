Sherrock unterlag am Freitag (27.12.2019) im Londoner Alexandra Palace dem Weltranglisten-22. Chris Dobey mit 2:4. Dabei war die Außenseiterin zunächst noch mit 2:1 in Führung gegangen und hatte die Fans im "Alley Palley" hinter sich gebracht. Doch mit zunehmender Spieldauer schüttelte Dobey die am Anfang deutlich spürbare Nervosität ab und traf anders als zu Beginn seine Doppel-Darts zum Satzende besser.

Schließlich brachte Dobey seinen zweiten Machtdart zum Achtelfinal-Einzug in der Doppel-20 unter. Sherrock, die als erste Frau in der Geschichte der PDC-WM ein Spiel gewinnen konnte und danach auch die dritte Runde erreichte, musste sich geschlagen geben und geht mit 25.000 Pfund Preisgeld aus dem Turnier. Dobey spielt im Achtelfinale gegen seinen englischen Landsmann Glen Durrant.

Favoritensterben geht mit Gurney weiter

Durrant hatte zuvor Daryl Gurney geschlagen und für das Aus des nächsten Mitfavoriten gesorgt. Die Nummer sechs der Weltrangliste aus Nordirland unterlag Durrant mit 2:4. Durrant war als amtierender Weltmeister der British Darts Organisation (BDO) direkt im Anschluss an seinen WM-Titel im Januar zur Professional Darts Corporation (PDC) gewechselt.

Mit dem Gurney-Aus hat es sechs Spieler der Top 10 der Weltrangliste bereits erwischt. Vor "Super Chin" waren schon Rob Cross, Michael Smith, James Wade, Ian White und Dave Chisnall (alle England) rausgeflogen. Im Achtelfinale stehen damit auch einige Außenseiter.

red/sid/dpa | Stand: 27.12.2019, 17:41