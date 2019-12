Apsinall gewann am Sonntag (29.12.2019) sein Halbfinale gegen den Belgier Dimitri van den Bergh mit 5:3. Dabei schaffte "The Asp", wie Aspinall genannt wird, neun perfekte Aufnahmen mit der Höchstpunktzahl von 180. Zuvor hatte der 28-jährige Engländer bereits überraschend Ex-Weltmeister Gary Anderson mit 4:2 bezwungen.

Aspinall bekommt es in der Vorschlussrunde entweder mit Titelverteidiger Michael van Gerwen oder dem litauischen Außenseiter Darius Labanauskas zu tun. Labanauskas hatte in der dritten Runde Max Hopp aus dem Turnier geworfen.

Wright zieht nach

Den Sprung in die Runde der letzten Vier schaffte direkt im Anschluss der Schotte Peter Wright. "Snakebite", wie Wright genannt wird, schlug den ungesetzten Engländer Luke Humphries mit 5:3 und erreichte damit erstmals seit 2017 die Vorschlussrunde. Dort trifft Wright am Montag auf den Sieger der Partie zwischen Gerwyn Price und Glen Durrant. Das Endspiel findet an Neujahr statt.

red/sid/dpa | Stand: 29.12.2019, 15:42