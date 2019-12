Der jüngste Starter der diesjährigen WM unterlag zwar am Montag (16.12.2019) am Ende, ohne einen Satz zu gewinnen, zwang aber den Niederländer mit einem Durchschnitt von phasenweise deutlich über 100 Punkten zu einer Höchstleistung. Obwohl die Fans alles gaben, um den Außenseiter zum Sieg zu schreien, reichte es in den entscheidenden Momenten beim Zielen auf die "Doubles" nicht - genau da war der 26 Jahre ältere van der Voort aber voll da.

Anderson siegt ganz souverän

Im letzten Spiel des Abends zeigte dann Doppel-Weltmeister Gary Anderson eine ganz souveräne Vorstellung. Bei seinem 3:0-Sieg über Brendan Dolan begann er zwar mit einem 77er-Schnitt noch etwas holprig, hatte die Partie aber dennoch jederzeit im Griff. Im zweiten Satz steigerte sich dann auf einen 99er-Schnitt und legte im Schlussdurchgang noch einmal zehn Punkte drauf.

Gleich seinen ersten Match-Dart nutzte der Schotte, um sich nicht auch noch in die Phalanx der gescheiterten Favoriten um Rob Cross, Ian White oder Michael Smith einzureihen - mit Anderson ist zu rechnen.

Rydz mit hauchdünnem Erfolg

Vorher hatte Barrys Landsmann William O'Connor ebenfalls ein glattes 3:0 gegen Marko Katele eingefahren. Callan Rydz gewann sein Erstrundenspiel gegen Steve Lennon hingegen nur hauchdünn mit 3:2.

