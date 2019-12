Am Montagabend (30.12.2019) setzte sich der Schotte Wright in einem spannenden Halbfinale 6:3 gegen Price durch. Wright gelangen 16 Aufnahmen mit der Maximalpunktzahl von 180, er agierte über die knapp zwei Stunden fast dauerhaft auf einem klar höheren Niveau als der im Vorfeld favorisierte Price.

"Snakebite", so der Spitzname von Wright, und "The Iceman", wie der Waliser Price genannt wird, lieferten sich ein hochklassiges und emotionales Duell. Schon nach zwei gespielten Sätzen gerieten die beiden Profis beinahe aneinander, weil Price provokant mit einer durchgeschwungenen Faust in Wrights Richtung jubelte.

Gibt es für Wright das Wiedersehen mit van Gerwen?

Wright, der vor sechs Jahren erstmals das Endspiel erreicht und dort gegen van Gerwen verloren hatte, war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Am Neujahrstag spielt er gegen den Sieger aus der Partie zwischen Titelverteidiger Michael van Gerwen und Nathan Aspinall um den Gesamtsieg.

red/sid/dpa | Stand: 30.12.2019, 22:06