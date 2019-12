Darts-WM: Auch White und Smith schon draußen

Mit seiner überraschenden Niederlage hat White möglicherweise auch den Weg für den besten deutschen Profi Max Hopp geebnet.

Der 49-Jährige, der an Position neun gesetzt war, verlor am Sonntagnachmittag (15.12.2019) sein Zweitrundenmatch gegen den Litauer Darius Labanauskas mit 1:3. Außenseiter Labanauskas wäre damit ein möglicher Drittrundengegner von Max Hopp und Gabriel Clemens, die erst in der kommenden Woche ins Turnier eingreifen und schon in Runde zwei gegeneinander spielen würden. Für Hopp wäre so der erste WM-Achtelfinaleinzug eines Deutschen möglich, ohne einen gesetzten Spieler schlagen zu müssen.

Auch Vorjahresfinalist Michael Smith ist überraschend bei seinem ersten Spiel ausgeschieden. Smith verlor am späten Sonntagabend mit 1:3 Sätzen gegen die Nummer 69 der Welt, Luke Woodhouse. Der Engländer konnte gegen seinen Landsmann mehrere Matchdarts abwehren, verlor am Ende jedoch verdient gegen den Außenseiter.

Auch Cross und "Barney" schon ausgeschieden

Vor White und Smith waren in Rob Cross (England) und Raymond van Barneveld (Niederlande) am Samstagabend schon zwei Ex-Weltmeister in ihrem ersten WM-Spiel ausgeschieden.

Suzuki scheitert hauchdünn

Mikuru Suzuki hätte um ein Haar Geschichte geschrieben und als erste Frau ein Spiel bei einer Männer-WM gewonnen, verlor aber hauchdünn mit 2:3 gegen James Richardson aus England.

Die Weltmeisterin des konkurrierenden Verbandes BDO hatte gegen Richardson schnell 0:2 zurückgelegen, beim Stand von 2:0 in den Legs im dritten Satz hatte der 45-Jährige die Chance zum Sieg. Doch Suzuki kämpfte sich zurück und gewann drei Legs in Folge, auch den vierten Satz gewann Suzuki. Im Entscheidungssatz gelang Suzuki direkt das Break zum 1:0, danach verpasste sie die große Chance zum 2:0. Beim Stand von 2:2 ging es in das entscheidende Leg, dort verpasste Suzuki ein 152er-Finish. Richardson ließ sich die Chance nicht nehmen und checkte 40 Punkte zum Sieg.

sid, dpa, red | Stand: 16.12.2019, 06:49