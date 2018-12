Darts-WM - Aus für Geheimfavorit van den Bergh

Am Donnerstag (27.12.2018) verlor der 24 Jahre alte Belgier (Foto) deutlich mit 1:4 gegen den Engländer Luke Humphries, der zwar im Durchschnitt weniger Punkte erzielte, sich aber zielsicherer auf die Doppelfelder zeigte.

Für Humphries steht bereits am Freitag das Duell mit Titelverteidiger Rob Cross an.

Petersen im Achtelfinale

In einem weiteren Spiel der dritten Runde gewann Devon Petersen mit 4:2 gegen Steve West. Das letzte Match der Nachmittagssession ging an Michael Smith. Der an Nummer zehn gesetzte Engländer schaltete den Schotten John Henderson mit 4:2 aus.

dpa/red | Stand: 27.12.2018, 17:39