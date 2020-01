Darts-WM - Wright gewinnt ersten Satz gegen van Gerwen

Vor ausverkauftem Haus im "Ally Pally" startete die Partie um 20.15 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Modus "Best of Seven" - d.h. wer zuerst sieben Sätze gewinnt, ist Weltmeister.

LIVE: Wright - van Gerwen 2:0

Peter Wright beginnt den ersten Satz und bringt ihn im Entscheidungsleg nach Hause. 1:0 für den Schotten. Wer zuerst sieben Sätze gewinnt, ist Weltmeister.

Wright holt sich auch Satz Nummer zwei - mit 3:1 Legs. Der Schotte präsentiert sich souverän und abgeklärt, van Gerwen steht jetzt unter Druck.