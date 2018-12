Der Engländer unterlag am Freitag (28.12.18) seinem Landsmann Ryan Joyce (Foto) in einer hartumkämpften Partie mit 3:4 und verpasste damit ein Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen.

Wade galt vor der WM wegen seiner guten Form als einer der heißesten Anwärter auf den Titel, verpasste gegen Joyce aber mehrere Matchdarts.

Schon Whitlock ausgeschaltet

Für den 33 Jahre alten Außenseiter Joyce geht es schon am Samstag in der Runde der letzten Acht gegen Topfavorit van Gerwen weiter. Er hatte zuvor in Simon Whitlock einen weiteren Top-10-Spieler besiegt.