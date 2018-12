Darts-WM - Der nächste Favorit ist raus

Der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld ist am Montag (17.12.2018) überraschend bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Der aktuell auf Rang 17 in der Weltrangliste eingestufte Niederländer unterlag im Alexandra Palace dem an Platz 108 eingestuften Litauer Darius Labanauskas in einem packenden Match der Runde zwei mit 2:3.

Auch Wright gescheitert

"Barney" ist somit bereits der zweite Favorit, der vorzeitig die Heimreise antreten muss. Zuvor hatte der Mitfavorit und Weltranglistendritte Peter Wright aus Schottland überraschend verloren. "Snakebite" Wright, der für seine schrillen Frisuren und bunten Klamotten bekannt ist, unterlag dem Spanier Toni Alcinas in Runde zwei mit 1:3.

Aus deutscher Sicht sind Max Hopp, der in Runde drei auf Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden trifft, und Gabriel Clemens noch im Turnier vertreten.

Dobromyslowa als letzte Frau ausgeschieden

Die Weltmeisterschaft ist ab sofort eine Männer-Domäne. Am Montag schied die Russin Anastassija Dobromyslowa aus dem Turnier aus, die letzte von zwei Frauen, die bei der WM angetretren waren. Schon in der Vorwoche hatte die Engländerin Lisa Ashtion, ihr Auftaktspiel im Alexandra Palace verloren.

Dobromyslowa schied in ihrem Erstrunden-Match gegen den Engländer Ryan Joyce aus, der sich klar mit 3:0 gegen die 34-jährige Russin durchsetzte. Zwar holte Dobromyslowa zu Beginn des Matches gleich das erste Leg, doch danach ließ Joyce seiner Gegnerin in den folgenden sechs Legs keine Chance. Bei dieser WM waren erstmals zwei Startplätze für Frauen reserviert worden.

dpa/sid | Stand: 18.12.2018, 08:44