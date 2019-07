Der Weltranglisten-56. zeigte sich an den beiden Turniertagen in fantastischer Form. In der ersten Runde am Freitag warf er den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) aus dem Turnier, im Viertelfinale gewann der "German Giant" gegen den Weltranglistenzweiten Rob Cross aus England. Im Halbfinale meisterte er auch noch die Hürde Mensur Suljovic. Der Österreicher hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen.

Deutsche Darts-Profis mit starken Leistungen

Die deutschen Dartsprofis präsentierten sich beim Heimspiel insgesamt so stark wie selten. Gleich drei Spieler überstanden die Auftaktrunde. Neben Clemens waren dies Martin Schindler (Strausberg) und Nico Kurz (Nidderau).

Schindler besiegte sensationell Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande), Kurz gewann ebenso überraschend gegen den zweimaligen Champion Gary Anderson (Schottland). Sowohl Schindler als auch Kurz scheiterten danach im Viertelfinale.

Deutschlands Topspieler Max Hopp (Kottengrün) zeigte ebenfalls eine gute Leistung, verlor aber trotz eines überragenden Punkteschnitts in der ersten Runde gegen Cross. Für den 22-Jährigen steht ab dem kommenden Wochenende das World Matchplay im englischen Blackpool als nächstes großes Highlight auf dem Programm.