Für Darts-Profi Gabriel Clemens ist die Weltmeisterschaft in London beendet. Der 35 Jahre alte Saarländer verlor am Freitag (21.12.2018) mit 2:3 gegen den gesetzten Schotten John Henderson. Clemens war zum ersten Mal bei der WM angetreten und zwischen seinem Erst- und Zweitrundenspiel nach Deutschland gereist, um seinem Beruf als Industriemechaniker nachzugehen. In der ersten Runde hatte er ein deutliches 3:0 gegen den Engländer Aden Kirk eingefahren.

Wendepunkt nach dem dritten Set

Gegen Henderson spielte Clemens von Anfang an auf Augenhöhe. Neben starken Scores zeigte er sich vor allem im Finishbereich zielsicher. Mit Checkouts von 125 und 141 Punkten machte Clemens dem Schotten zu schaffen. Das wichtige dritte Set entschied er knapp für sich, doch danach legte Henderson deutlich zu.

Hopp letzter Deutscher bei Darts-WM

Nach dem Aus von Clemens ist für Deutschland nur noch Max Hopp vertreten. Er trifft am Samstag (22.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Primus und Titelfavorit Michael van Gerwen.

red/dpa | Stand: 21.12.2018, 16:49