Trialweltmeisterin Reichenbach mit Blick nach Fernost

Sportschau | 06.11.2018 | 02:45 Min. | Verfügbar bis 06.11.2019 | Das Erste

Im Trial-Bike-Wettkampf müssen die Teilnehmer mit möglichst wenig Körperkontakt einen Parcours bewältigen. Die Ötisheimerin Nina Reichenbach ist in diesem Sport zweifache Weltmeisterin und will in China ihr drittes Gold in Folge gewinnen.