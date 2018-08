Denn: Die Starter müssen topfit in Körper und Geist sein, sonst werden sie den "Ötzi" nicht schaffen. Da ist sich die Szene einig. Spätestens am letzten Anstieg, den berüchtigten 29 Kilometern hinauf auf das rund 2.500 Meter hoch gelegene Timmelsjoch, wird jede Leistungsschwäche das definitive Aus bedeuten. Allein die Nahrungsaufnahme beim Rennen ist eine echte Herausforderung: Um nicht zu dehydrieren, muss der Fahrer etwa 12,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, er verbrennt cirka 9.500 kcal - das ist viermal soviel, wie ein Mensch durchschnittlich pro Tag verbraucht.

Radsport geht vor Familie

Stachulec hat den "Ötzi" 2014 erstmals auf sich genommen, 2015 und 2017 noch einmal. Nachdem es zu Beginn nur das Ziel "Ankommen" gab, setzte er sich 2017 das Ziel, die Distanz unter neun Stunden Fahrzeit zurückzulegen.

So etwas funktioniert nur mit ausgetüfteltem Trainingsplan und purer Disziplin. "Ich habe schon im Winter mit der Vorbereitung begonnen" , erzählt Stachulec. Zweimal in der Woche fuhr er mit befreundeten Fahrern jeweils nach der Arbeit rund 80 Kilometer, am Wochenende folgten samstags und sonntags jeweils Ausfahrten von mindestens vier bis sechs Stunden Fahrzeit.

So etwas geht nur, wenn der Sport im Leben die Nummer eins ist. "Könnte ich nicht machen, wenn ich Familie hätte" , sagt Stachulec, seiner Meinung nach muss auch der Job dazu passen. "Ich will bald auch beruflich Karriere machen. Deshalb kann ich den Ötzi nicht mehr lange fahren" , sagt er.

Der Schock: keinen Startplatz erhalten

Nachdem er 2017 das Ziel nach 8:59,16 Stunden erreichte, wollte er 2018 noch einmal einen drauflegen. Er hatte sich einen Trainingsplan für 7:59,59 Stunden zurechtgelegt. Und wieder hieß es ab November 2017: alles für den Radsport. Training, Training, Training. Doch dann der Schock: kein Startplatz! Stachulec war im März nicht unter den Glücklichen, die bei der obligatorischen Verlosung der Startplätze gezogen wurden.

Die Anzahl der Startplätze ist auf etwas über 4.800 begrenzt, zuletzt gingen etwa 14.000 Startwünsche bei den Veranstaltern ein. Mindestens die Hälfte dieser Wünsche seien keine echten, glauben Insider wie Stachulec. Denn: Die Startplätze sind übertragbar. Bekommt man einen Startplatz zugelost, kann man diesen an einen anderen Interessenten weitergeben. "Das führt dazu, dass manche sämtliche Verwandte und Bekannte einsetzen und sich anmelden lassen" , weiß Stachulec. Die Rechnung: Wird nur einer von denen gezogen, hat man seinen Startplatz sicher. Und das klappt meist.

Training und Entbehrungen waren für die Katz'

Bei Stachulec war das in diesem Jahr nicht der Fall - war er als persönliche Katastrophe empfunden hat. "Wochenlanges Training und Entbehrungen waren für die Katz" , sagt er. Über Umwege und spät hätte er sich vielleicht noch einen Platz über das Nachrückverfahren sichern können. Davon hat er aber Abstand genommen. "Irgendwann sind auch die Kosten mal zu hoch" , sagt er. 149 Euro kostet der normale Startplatz. Mit dem Antrag auf das Nachrückverfahren und die folgende Ummeldung kämen noch einmal über 120 Euro dazu. "Das will ich dann auch nicht mehr, aus Prinzip" , sagt Stachulec. Für 2018 haben übrigens insgesamt 4.871 Starter eine Zusage erhalten, davon sind 298 Frauen. Der jüngste Starter wird 16 Jahre alt sein, der älteste 72.

Jan Ullrich - 84. seiner Altersklasse

Seit der ersten Auflage 1982 hat sich der "Ötzi" von einer Mutprobe ein paar Radsport-Verrückter zu einem medialen Großereignis entwickelt. Es sind nunmehr Sportler aus über 30 Nationen am Start, der Etat der Veranstaltung beträgt 800.000 Euro, rund 1.000 Helfer sorgen für das Gelingen. Weltweit wird es 2018 etwa 500 Stunden TV-Übertragung geben, Zeitungs- und Magazin-Berichte erreichen nach Schätzung der Veranstalter etwa 51 Millionen Menschen. Immer wieder sind auch Prominente am Start, vor allem natürlich Ex-Profis. Jan Ullrich beispielsweise war 2011 dabei und belegte mit einer Fahrzeit von 8:12,29 Stunden Rang 84 in seiner Altersklasse.

Der bisherige Streckenrekord des Ötztal-Radmarathons - aufgestellt vom Schweizer Hugo Jenni (6:50:31 Stunden) - besteht übrigens bereits seit 2001. Den 2017er "Ötztaler" gewann Stefano Cecchini aus Italien vor Landsmann Enrico Zen und dem Deutschen Robert Petzold. Nachdem die Schweizerin Orenos Laila 2016 mit persönlicher Bestzeit (7:42 Std.) einen Streckenrekord aufgestellt hatte, siegte sie 2017 in 7:50:44 Stunden zum vierten Mal in Folge.

Stand: 31.08.2018, 08:30