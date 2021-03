Tests in Schulen und Betrieben entscheidend

Wenn man zweimal pro Woche in Schulen und Betrieben systematisch testen würde, könne das "dazu führen, dass die Mutation B1.1.7 aus England heruntergedrängt" werde, sagt Lauterbach. Das wiederum eröffne Perspektiven für den Breitensport. "Somit ist die Entscheidung, wie viel im Sport wieder möglich sein wird, davon abhängig, was in den Schulen und Betrieben passiert."