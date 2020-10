Audio: Emre Can: "Müssen als Mannschaft erwachsener werden"

Sportschau. . 02:05 Min. . ARD. Von Anne van Eickels.

Nach dem 3:3 gegen die Türkei ist Mittelfeldspieler Emre Can enttäuscht über das Ergebnis. Ihn stört vor allem, dass das DFB-Team in den letzten Minuten immer wieder Gegentore kassiert. Er hat deshalb einen klaren Plan, wie das in Zukunft besser klappt. | audio