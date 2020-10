Video - der Knockout von Krasniqi gegen Bösel

Video: Sportschau Thema

Sportschau Thema. . 56:21 Min. . Das Erste.

Champions-League-Sieg für Bayern München, gleich drei deutsche Trainer im Champions-League-Halbfinale, die Bundesliga und ihr Hygienekonzept als Vorbild für den Sport weltweit. Im deutschen Fußball scheint es zu laufen. Doch die Nationalmannschaft hinterlässt aktuell ein weniger positives Bild: Bei der WM 2018 in Russland ist sie blamabel in der Vorrunde ausgeschieden, in der neueingeführten UEFA Nations League wurde man Gruppenletzter. Moderation: Jessy Wellmer | video