Dieser Vergleich begleitet Dominic Bösel, seit er 2010 Profiboxer wurde. Der Vergleich mit Henry Maske, der Boxlegende aus Brandenburg. Jenem Henry Maske, der als "Gentleman" das Boxen in den 1990er Jahren aus der gesellschaftlichen Schmuddelecke ins Samstagabendprogramm holte und ein Millionenpublikum für den Faustkampfsport interessierte. Jener Henry Maske, der über Jahre unangefochten Weltmeister war.

Gute Technik und kein " Trahstalk "

Ja, der Vergleich zwischen Maske und Bösel bietet sich an. Beide boxen (oder boxten) im Halbschwergewicht, beide haben einen ähnlichen Boxstil, der mehr auf gute Technik als auf pure Kraft setzt, beide verzichten auf den in Boxerkreisen verbreitete "Trashtalk". Diese Mischung brachte Maske einst den Spitznamen "Gentleman" ein. Ist Bösel der "Gentleman 2.0"? Der 30-jährige selbst antwortet salomonisch: "Ich möchte noch etwas besser werden und stärkere Gegner besiegen. Am Ende meiner Karriere kann ich vielleicht sagen, okay, ich bin der Nachfolger" , so das bescheidene Statement des Sachsen-Anhalters nachdem er im November 2019 Weltmeister wurde.

Bösel: "Mittelmäßige Amateurkarriere"

In der Tat hat der Vergleich von Bösel mit dem mittlerweile 56-jährigen Maske so seine Schwierigkeiten. Als Maske so alt war wie Bösel jetzt, war er bereits Olympiasieger, Amateur-Weltmeister, hatte bei seinem ersten WM -Kampf als Profi den in allen Weltranglisten führenden "Prince" Charles Williams entthront und den WM-Gürtel zweimal erfolgreich verteidigt. Bösel hat dagegen, wie er selbst sagt, eher eine "mittelmäßige Amateurkarriere" hingelegt und in seinen bisher 31 Profikämpfen lange Zeit eher Boxer aus der zweiten oder dritten Reihe vor den Fäusten gehabt: "Ich boxe seit meinem fünften Lebensjahr. Ich habe viele Amateurkämpfe mit vielen Fehlern gemacht. Die durfte ich machen und die Erfahrungen haben mir als Profi geholfen."

Coach Dzemski: "Vor lauter Stolz haben wir geboxt"

Erfahrungen sammeln und aus den Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehen ist für Bösel ein großes Thema. Besonders nach seiner bisher einzigen Niederlage im Juli 2017, als er gegen Karo Murat durch technischen K.o. verlor. "Das war eine Riesenenttäuschung für mich" , blickt Bösel zurück. Bösel ging gesundheitlich angeschlagen in den Kampf, hatte konditionelle Probleme und konnte dem druckvollen Stil Murats nur wenig entgegnen. Sein Trainer Dirk Dzemski benennt die Fehler heute offen: "Er war verletzt, er war krank. Vor lauter Stolz haben wir geboxt. Diese Niederlage hätte nicht sein müssen."

Die Größe des Boxers nach Niederlagen

Doch einem alten Boxersprichwort zufolge zeigt sich die wahre Größe eines Boxers darin, wie er nach Niederlagen zurückkommt. Bösel kurierte sich nach der Murat-Niederlage im Krankenhaus aus, ließ sich an der Schulter und später auch an der Achillessehne operieren, ging seiner Infektanfälligkeit auf den Grund, stellte Ernährung und Training um, lässt seine Fitnesswerte sportwissenschaftlich untersuchen – und sagte auch mal einen Kampf wegen einer Erkrankung ab.

"Das hätte ich alles nicht gemacht, wenn ich die Niederlage nicht hätte einstecken müssen" , analysiert Bösel heute. Der Enttäuschung auf die Murat-Niederlage folgte ein Trainerwechsel – und die spätere Rückkehr zu Coach Dzemski.

Dzemski: "Ein neuer Dominic"

Für Dzemski steht mittlerweile ein "ganz neuer Dominic" im Ring. Ein Bösel, der konditionell stärker ist als zuvor, der sich seine Schläge genauer einteilt. Bemerkenswert auch das Selbstbewusstsein, mit dem der Freyburger mittlerweile auftritt.

Titelverteidigung gegen Robin Krasniqi

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur späteren Weltmeisterschaft war Bösels einstimmiger Punktsieg im Oktober 2018 gegen den schlagstarken Stallkollegen Enrico Kölling. Im November 2019 folgte die erste WM-Chance, die er mit einem technischen K.o.-Sieg gegen den Schweden Sven Fornling bestand. Seither ist Bösel Interims-Weltmeister des Weltverbandes WBA . Und diesen Gürtel verteidigt er am Samstag (10.10.2020) in Magdeburg gegen Robin Krasniqi.

Der Herausforderer aus München greift zum dritten Mal nach einem WM-Gürtel, mit 50 Siegen in 56 Kämpfen ist Krasniqi zudem deutlich erfahrener. Für Dzemski, der schon beide Boxer trainierte, kann es dennoch nur einen Sieger geben: "Dominic. In den Punkten, auf die es im Kampf ankommt, ist Dominic besser. Das sind Konzentration, Schnellkraft, Kraft allgemein. Dominic bringt diese Dinge im Wettkampf besser rüber als Robin."

Henry Maske lobt

Und auch Vorbild Henry Maske sieht die besonderen Qualitäten Bösels. Die Legende, die am Samstag im Ersten als Boxexperte am Ring stehen wird, lobt die Beinarbeit Bösels, seine Führhand und die Konsequenz im Ring: "Du bist auf den Beinen beweglich, du bist bereit, im Kampf den Raum freizugeben. Du gehst um den Gegner herum, kontrollierst ihn aber dabei trotzdem" , analysierte Maske bei einem persönlichen Treffen im März dieses Jahres.

Die großen Kämpfe fehlen noch

Für Trainer Dzemski ist Bösel noch längst nicht da, wo Maske einst war. Aber er sieht seinen Schützling auf einem guten Weg: "Die großen Kämpfe vor Millionen Zuschauern und die ganz großen Gegner fehlen noch. Aber warten wir mal das Wochenende in der ARD und die nächsten Kämpfe ab. Ich finde, dass Dominic die Rolle des Weltmeisters sehr gut ausfüllen kann."

Eins hat Bösel der Legende Maske übrigens schon voraus. Als Maske 1993 Weltmeister wurde, trug mit Cruisergewichtler Marcus Bott noch ein zweiter Deutscher einen WM-Gürtel. Bösel ist aktuell dagegen: einziger deutscher Profi-Weltmeister – und eine der größten Hoffnungen für die Zukunft.

Stand: 09.10.2020, 12:30