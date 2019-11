Wie die Schwemme an WM-Gürteln das Profiboxen entwertet

Mehrere Weltmeister bei nur einem Verband

Neben Dominic Bösel gibt es aktuell zwei weitere Weltmeister bei der WBA im Halbschwergewicht. Der eine ist der Russe Dmitry Bivol, der sich "WBA Super Champion“ nennen darf. Der andere heißt Jean Pascal, ist Kanadier und trägt den "regulären“ WM-Titel des Verbands. Dazu kommt jetzt Dominic Bösel. Er ist der neue "Interims“-Weltmeister. Erst bei der alljährlichen Generalversammlung der WBA Anfang November wurde bekannt, dass der "Interims“-Titel im Halbschwergewicht neu vergeben wird. Bis zum Kampf von Bösel gegen Fornling gab es keinen - zumindest keinen aktuellen.

Der Titel an sich ist keine neue Idee. "Interims“-Titel gibt es in vielen Kampfsportarten. Sie wurden ursprünglich für Zeiträume erdacht, in denen ein Weltmeister seinen Titel unverschuldet nicht verteidigen kann, beispielsweise wegen einer Verletzung.

In dieser Phase tritt der Interimstitelträger an die Stelle des bisherigen Weltmeisters, damit der Verband seinen Verpflichtungen gegenüber Kämpfern in den Ranglisten nachkommen und Titelkämpfe ermöglichen kann. Nach Rückkehr des eigentlichen Titelträgers in den Ring gibt es einen Kampf zwischen beiden Titelträgern. Und schon ist die Weltmeisterfrage wieder geklärt.

WM-Kämpfe: Verbände profitieren von Gebühren

Die Realität im Profiboxen ist seit vielen Jahren eine andere. Die Verbände kassieren beträchtliche Gebühren für Titelkämpfe, für WM-Kämpfe naturgemäß mehr als für kleinere Titel. "Pro WM-Kampf geht es für den Verband im Schnitt um fünfstellige Summen, im Schwergewicht kann es sechsstellig werden. Und je mehr Titelkämpfe angesetzt werden, desto höher sind natürlich die Einnahmen der Verbände", sagt Jean Marcel Nartz, jahrelang der einflussreichste "Matchmaker“ im deutschen Profiboxen.

"Matchmaker" suchen Kämpfer aus, stielen die Duelle ein. Nartz hat keine besonders hohe Meinung von den Profi-Box-Verbänden. "Die WBA war immer besonders flexibel, was die Titelbestimmungen und die Auslegung der eigenen Richtlinien angeht“, sagt Nartz. „Und das ist noch human ausgedrückt."

Charr - Weltmeister, aber auch ein richtiger?

Die Kontroversen darum, wie bedeutend welcher Titel des Boxverbands WBA ist, bekam ein anderer Boxer, der in Deutschland lebt, am eigenen Leib zu spüren. Mahmoud Charr aus Köln (im Ring stand er zum letzten Mal unter dem Namen Manuel Charr), einst Klitschko-Gegner und häufig wegen Vorfällen außerhalb des Boxrings in den Schlagzeilen, wurde 2017 "regulärer" Weltmeister im Schwergewicht bei der WBA. Doch auch Charr war nicht der einzige Titelträger des Verbands. Es gibt auch noch einen "Super Champion". Und immer wieder musste der Kölner mit libanesischen Wurzeln sich verteidigen, ein "echter“ Weltmeister zu sein.

"Franchise"- und "Gold"-Champion - Neue Titel, neue Namen

Doch der Verband setzte im Schwergewicht noch einen drauf. Mittlerweile gibt es zusätzlich wieder einen "Interims“-Weltmeister und einen "Gold"-Champion. Bei der WBA dürfen sich im Schwergewicht vier Boxer Weltmeister nennen.

Auch die anderen großen Weltverbände sind bei der Titelvergabe kreativ. Der Weltverband WBC setzte der Absurdität vor kurzem die Krone auf. Das "World Boxing Council" erdachte den "Franchise"-Weltmeistertitel und verlieh ihn an den Mittelgewichtler Saul "Canelo“ Alvarez - er ist im Moment der bestverdienendste Boxer weltweit und auf dem amerikanischen Kontinent ein Megastar.

Der "Franchise-Titel“ des WBC macht ihn zum Weltmeister, der seinen Titel nicht verteidigen muss, wenn er es nicht will. Dafür ist jetzt jeder Kampf von Alvarez, egal in welcher Gewichtsklasse und um welchen Titel es sonst geht, automatisch ein WM-Kampf. Der größte Star des Boxens trägt also immer automatisch einen WBC-Gürtel in den Ring.

96 Weltmeistertitel in 17 Gewichtsklassen - wer ist jeweils der beste?

Rechnet man alle WM-Titel zusammen, kommt man auf 96 in den 17 Gewichtsklassen des Profiboxens - und zwar nur bei den vier bedeutenden Verbänden. Wer davon wirklich der Beste seiner Gewichtsklasse ist, lässt sich kaum beantworten.

Boxern wie Dominic Bösel oder Mahmoud Charr kann man deswegen keinen Vorwurf machen. Jeder Sportler träumt von einem Titel. Keiner käme auf die Idee, einen Weltmeistertitel, für den viel Zeit und Arbeit investiert wurde, klein zu reden. Und unter Marketinggesichtspunkten sind diese Titel vor allem für die Veranstalter der Kämpfe hilfreich.

Schön für die Boxer, schlecht für Glaubwürdigkeit

Der Kampf zwischen Bösel und Fornling spielte auch international eine Rolle. Er wurde zum Beispiel live vom größten US-Sportsender ESPN übertragen. Und als klar war, dass es in Halle an der Saale auch um den "WBA- Interims-Titel" gehen wird, stiegen andere Medien aus den USA und Lateinamerika in die Berichterstattung ein.

Dominic Bösel ist aktuell der erfolgreichste deutsche Boxer, auf den Weltmeistertitel hat er lange hingearbeitet. Doch so schön es für die Boxer ist, einen Gürtel umschnallen zu können - für die Glaubwürdigkeit der Sportart Profiboxen ist die Titelflut nach wie vor eines der größten Probleme.

