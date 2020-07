Natürlich, mit dem Briten Joe Joyce war zuvor ein starker Mann zum Pflichtherausforderer um den Europameister-Titel ernannt worden - Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio, vielleicht die schwerste Prüfung in Kabayels bisheriger Karriere. Doch den Titel niederlegen? Das passte nicht zum Bild, das Agit Kabayel in den Jahren zuvor abgegeben hatte.

Der Traum von den USA

Kurz darauf wurde der Hintergrund deutlich: Kabayel hatte einen Co-Promotion-Vertrag mit Bob Arums Top Rank Boxing abgeschlossen, einem der größten Promoter in den USA.

Promotete Stars wie Muhammad Ali: Top Rank-Boss Bob Arum

Seine Kämpfe sollten auf der größten US-Sportplattform ESPN laufen. Pflichttermine des europäischen Verbands EBU hätten da nur im Weg gestanden. Statt einer zu vermutenden negativen Entwicklung schien die Karriere des Schwergewichtlers plötzlich einen echten Schub zu bekommen. Die USA sind nach wie vor verrückt nach Schwergewichtsboxen. Doch einheimische Talente sind sehr, sehr selten geworden. Kämpfer aus dem Ausland füllten die Lücke seit Jahren - und so sollte auch Agit Kabayel zum großen Namen aufgebaut werden. In den USA - und damit auf der ganzen Welt.

Verletzungen, Absagen und Corona stoppen Kabayel

Doch heute, gut ein Jahr später, hat Agit Kabayel noch keinen einzigen Kampf in den USA bestritten. Genauer gesagt, hat er seit eineinhalb Jahren überhaupt nicht mehr gekämpft. Verletzungen warfen ihn zurück, Gegner sagten ab, dann kam Corona. "Ich habe echt zwischendurch gedacht, ich schmeiße alles hin und höre auf", sagt er heute. "Immer wieder habe ich mich auf die Gegner vorbereitet. Und dann kam jedes Mal kurz vor dem Kampf die Absage. Das war unglaublich frustrierend. Aber am Ende hat mich das stärker gemacht!"

Aus dem Ruhrgebiet an die Spitze Europas

Erfolgstrainer Sükrü Aksu

Agit Kabayel kommt aus Bochum-Wattenscheid im Ruhrgebiet. Er hat kurdische Wurzeln, als Jugendlicher spielt er Fußball. Doch er merkt irgendwann, dass er es nicht nach ganz oben schaffen kann, verliert die Lust und die Motivation und hört mit dem Sport auf. "Als ich zum Boxen kam, war das eigentlich erstmal, um ein paar Kilo abzuspecken", sagt er. Doch im Box-Gym trifft Agit Kabayel auf Sükrü Aksu, seinen Trainer bis heute. "Agit war richtig dick, als er zu mir kam" , sagte Aksu im Interview mit der Sportschau: "Alle anderen haben gesagt: 'Was willst Du denn mit dem?' Aber ich hab das Potenzial sofort erkannt. Und heute sieht man, was daraus geworden ist."

Der Trainer als Erfolgsgarant

Der größte Erfolg bislang: Kabayel mit dem Europameistergürtel

Sükrü Aksu und Agit Kabayel wurden ein echtes Erfolgsduo. Kabayel hatte keine Amateurkarriere, sondern stieg direkt als Profi in den Ring. Doch der Trainer formte Kabayel behutsam. Stück für Stück verbesserte sich der Boxer. Nach und nach wurden die Gegner stärker. Kabayel schlug alle und überraschte dabei immer wieder. So wie 2017, als er sich zum ersten Mal international ins Gespräch brachte. Kabayel hatte gerade seinen Europameistertitel gewonnen. Doch der Verband EBU bestimmte mit Dereck Chisora einen der Topleute aus dem Schwergewicht als Gegner. Chisora hatte schon gegen Vitali Klitschko um die Weltmeisterschaft gekämpft. Agit Kabayel war für die meisten krasser Außenseiter - obwohl er der Titelträger war. Doch Kabayel schlug Chisora nach Punkten. Und plötzlich stand er auf der großen Bühne des Boxens.

Über Umwege zum Traum

Der nächste große Schritt blieb dem Schwergewichtler seitdem verwährt. Doch am Samstag (18.07.2020, ab 22.35 im Livestream auf Sportschau.de) darf er immerhin wieder in den Ring - nach eineinhalb Jahren Pause. Sein Gegner ist der Grieche Evgenios Lazaridis, weder in Europa noch in den USA ein ganz großer Name. Doch Agit Kabayel ist froh, überhaupt wieder boxen zu können. "Ich war immer top fit, und das Boxen hab ich ganz sicher nicht verlernt. Aber die fehlende Ringpraxis ist natürlich schon ein Faktor" , sagt er. Der Traum von der Karriere in den USA lebt für Ihn weiter: " ESPN wird den Kampf gegen Lazaridis auch in den USA zeigen. Dort gibt es ja wegen Corona im Moment auch kaum Kämpfe zu sehen - schon gar nicht mit Zuschauern am Ring ". Der Boxabend in Magdeburg wird die erste Sportveranstaltung in Deutschland sein, die wieder mit 1000 Fans am Ring ausgetragen werden darf - ein echter Meilenstein nach den vergangenen Monaten. Auf Agit Kabayels Weg in die Schwergewichtselite soll sie trotzdem nur ein Zwischenschritt sein.

Stand: 17.07.2020, 10:56