Boxen: Abass Baraou gegen Jack Culcay

Meldungen über deutsche Boxer sind in internationalen Medien selten, vor allem wenn es nicht um einen großen Titel geht. Am 4. Juli 2020 war das anders. Es war der Tag, an dem eines der ersehntesten Aufeinandertreffen im deutschen Boxen verkündet wurde: Abass Baraou trifft auf Jack Culcay. Ex-Interims-Weltmeister gegen Hoffnungsträger. Nachwuchs gegen Establishment. "Das ist der beste Kampf, den man zurzeit in Deutschland machen kann", schwärmt Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB)

Sieger bekommt WM-Ausscheidungskampf

Am Freitagabend (28.08.2020) stehen sich die beiden Superweltergewichtler in den Havelstudios in Berlin gegenüber. 118 Zuschauer werden dabei sein dürfen, wer gewinnt, bekommt einen WM-Ausscheidungskampf. "Das ist ein Kampf zweier Generationen" , meint Promoter Kalle Sauerland, der Baraou unter Vertrag hat und zu dessen Lager einst auch Jack Culcay gehörte.

Jack Culcay - Top-Amateur und Profi-Veteran

Die Ringkarriere von "Golden Jack", wie Culcay genannt wird, dauert schon 22 Jahre. Er steht für technisch blitzsauberes Boxen, empfahl sich 2009 als bislang letzter deutscher Amateurweltmeister für die Profis, wurde dort 2014 Europameister und 2016 WBA-Interims-Weltmeister. Nach 32 Profikämpfen will er erneut um die WM boxen. "Jack ist immer ein Getriebener geblieben. Er ist nie richtig bei den Profis angekommen, hatte zu viele Berater. Er wurde schnell in eine Rolle gedrängt, musste "Golden Jack' sein. Das ist gefährlich" , sagt BDB-Präsident Pütz

Baraou und Culcay: Die Karrieren ähneln sich

Auch der Oberhausener Abass Baraou steht für - in den vergangenen Jahren rar gewordene - Erfolge des Amateurboxens in Deutschland. Er war Amateur-Europameister und WM-Dritter 2017. Seit Anfang 2018 ist er Profi, wie Culcay trainierte er zu Beginn bei Kult-Trainer Ulli Wegner in Berlin. Heute wird Baraou in London von Weltmeistertrainer Adam Booth trainiert. Zwar hat Baraou erst neun Profikämpfe bestritten, ist in den Ranglisten der Weltverbände aber schon aussichtsreich platziert. "Ich bin mir sicher, dass ich Jack schlagen werde" , sagt Baraou. "In Deutschland bin ich im Superwelter die Nummer eins. Das wird so bleiben" , erwidert Culcay.

Paradigmenwechsel im deutschen Boxen?

"Den Kampf" , sagt Pütz, "hätte es früher nicht gegeben, weil beide Lager ihren TV-Partner und unterschiedliche Interessen hatten. Jetzt haben beide keinen TV-Partner - und es geht." Die Ställe müssten "Sachen machen, die den Sport weiterbringen" , erklärt Promoter Sauerland den Sinneswandel. Horst-Peter Strickrodt, Teammanager von Culcay-Stall Agon, formuliert es drastischer: "Wir wollen Kämpfe auf Augenhöhe, wo der Sieger nicht vorher feststeht. Ich habe in letzter Zeit keinen gesehen. Deshalb hat das deutsche Boxen an Reputation verloren, haben sich die Zuschauer abgewendet."

Corona als Entscheidungshilfe?

Die Corona-Krise hat dabei wohl auch ihren Teil zur doch überraschenden Einigung auf einen Kampf zwischen Culcay und Baraou beigetragen. Reisen sind aktuell mit Vorsicht zu genießen. Um sich in den Ranglisten in WM-Kampf-Stellung zu bringen, bleibt beiden Kämpfern aktuell kaum eine andere Wahl, als gegen einen Kämpfer aus dem eigenen Land anzutreten. Heraus kommt ein Kampf auf Augenhöhe, die Favoritenfrage ist offen. Und Gewinner ist die neue Nummer zwei des Weltverbandes IBF und bekommt einen WM-Ausscheidungskampf. Und egal ob Culcay oder Baraou in diese Position kommen werden - das Boxen in Deutschland gewinnt durch dieses Duell auf jeden Fall.

DPA/SID/Red | Stand: 28.08.2020, 11:37