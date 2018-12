Saisonauftakt der Para-Biathleten in Vuokatti

Die paranordischen Biathleten sind im finnischen Vuokatti in die Weltcup-Saison 2018/19 gestartet. Vor allem die deutschen Frauen um Andrea Eskau knüpften dort an die Erfolge der paralympischen Winterspiele in Pyeongchang an.