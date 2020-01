Video: Markus Eisenbichler - "Hoffe, dass mir Karl nicht alles nachmacht"

Sportschau. . 01:44 Min. . Das Erste.

Erste Top-10-Platzierung von Markus Eisenbichler in diesem Winter. Nach Rang zehn in Garmisch stand der Bayer am ARD-Mikrofon Rede und Antwort. | video