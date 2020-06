Spiele im Tages-Rhythmus, einkaserniert unter Quarantäne-Bedingungen, alles inmitten einer heiklen politischen Lage - wenn am Samstag (06.06.2020) das Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL) beginnt, dürften nicht nur die deutschen Basketball-Fans ganz besonders genau nach München schauen.

Bis in die USA, berichtet Herbert Hainer stolz, hat sich die Idee vom Quarantäne-Turnier der Basketballer herumgesprochen. "Sogar die NBA hat hier angefragt, und wir haben ihnen das Hygienekonzept geschickt" , sagt der Präsident von Bayern München, der ab Samstag beim BBL-Finalevent drei Wochen als Gastgeber fungiert.

Vorbild für alle Hallensportarten?

Das Finalturnier der BBL könnte in Zeiten der Coronakrise zur Blaupause für den gesamten Leistungssport werden. Wie geht es den Spielern während eines solchen Mammut-Turniers? Sind die Hygiene-Regeln einzuhalten? Wer kommt sportlich am besten mit den besonderen Bedingungen zurecht? Und: Wird das Kompakt-Turnier von den Fans angenommen?

Spieler äußern Zweifel

Fragen, auf die das BBL-Turnier Antworten geben und kritische Meinungen eventuell einkassieren wird. Auch die der Spieler, die dem Turnier keineswegs nur positiv entgegenblicken. So räumte Ulms Ex-Nationalspieler Per Günther unlängst ganz offen ein: "Ich habe nicht richtig verstanden, wie das umsetzbar sein kann." Auch Nationalspieler wie Berlins Niels Giffey oder Frankfurts Akeem Vargas äußerten Zweifel, viele Profis fühlten sich zu wenig eingebunden in die Pläne der Liga.

Martin Romig, Geschäftsführer der Hakro Merlins Crailsheim, hat allerdings wenig Verständnis für Kritik am Finalturnier der Basketballer. "Was wäre die Alternative? Einfach abwarten und nichts zu tun? Ich sehe dieses Turnier auch als Projekt. Das Turnier bietet uns eine einmalige Chance, für alle Hallensportarten Erfahrungen zu sammeln" , sagte Romig.

"Für die Zukunft lernen"

Auch mit Blick auf die nächste Saison sei die Durchführung wichtig. "Wir wissen alle nicht, wie sich die Lage entwickelt. Ob eine zweite Welle kommt" , sagte Romig: "Wir haben keine Ahnung, wie eine neue Saison im Herbst aussehen und was auf uns zukommen könnte. Jetzt haben wir die Möglichkeit, für die Zukunft zu lernen."

Für Romig wäre "nichts schlimmer gewesen, als die Saison einfach abzubrechen und sich seinem Schicksal zu ergeben." Es gehe darum, "progressiv zu sein. Wenn ich die Wahl habe, Geld zu verbrennen und nichts zu tun, oder genausoviel Geld zu verbrennen und etwas zu tun - dann tue ich lieber was."

"Die ersten 10.000 an Strafe gehen auf mich"

Auch im Hinblick auf politische Protestaktionen gegen Rassismus dürfte mit Interesse nach München geschaut werden. Per Günther jedenfalls forderte schon zum Ungehorsam auf: Am Mittwoch machte der Ex-Nationalspieler mit einem Tweet auf sich aufmerksam, in welchem er Bundesliga-Spieler motiviert hatte, sich gegen Rassismus zu positionieren: "Die ersten 10.000 an Strafe gehen auf mich." BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte zunächst erklärt, Proteste seien verboten und damit für heftigen Widerspruch gesorgt. Inzwischen hat der BBL-Boss das aber zurückgenommen.

oja | Stand: 05.06.2020, 08:00