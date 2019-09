Video: Atli Edvaldsson verstorben - Erinnerung an seinen Fünferpack für Düsseldorf

Der ehemalige Bundesligaspieler Atli Edvaldsson ist am Dienstag, den 02.09. im Alter von 62 Jahren verstorben. Am 6. Juni 1983 erzielte Edvaldsson beim Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt als erster isländischer Fußballspieler einen Hattrick in der Bundesliga (Tore zum 3:0 in der 3., 10. und 36. Minute). Später erzielte er auch noch die Tore zum 4:1 (54. Minute) und 5:1-Endstand (82. Minute). Damit war er der erste Ausländer in der Fußball-Bundesliga, der fünf Tore in einem Spiel erzielte. | video