NBA - Dennis Schröder in der Form seines Lebens

Sportschau. . 00:54 Min. . Verfügbar bis 29.12.2020. Das Erste.

Nationalspieler Dennis Schröder spielt eine herausragende NBA-Saison. Der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder wurde in der Western Conference zuletzt zum "Player of the Week" gekürt.